У січні 2019 року Росія вдвічі зменшила час затримання суден, які йдуть через Керченську протоку, у зв'язку із загрозою жорстких санкцій, що можуть боляче вдарити по зерновому експорту РФ.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу заявив голова спостережної ради “Майдану закордонних справ” головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

“Вони (санкції — ред.) дуже болючі для Росії тому, що через Керченську протоку йде величезний російський експорт зерна. Крім зерна, ще є бензин, нафта, але темпи експорту зерна дуже зростають... Росія перелякалась, що санкції будуть запроваджені дуже швидко, що є готовність всієї світової спільноти запровадити їх. Тому в першій половині січня вдвічі зменшились затримки суден”, - наголосив Клименко.

Він нагадав, що в листопаді 2018 року був досягнутий абсолютний максимум щодо невмотивованої затримки суден в Керченській протоці як на вході в Азовське море, так і на виході. Максимум становив майже 5 діб на вході і 115 годин на виході.

За словами Клименка, така поведінка Росії отримала дуже серйозну реакцію в світі.

“Росія не очікувала такої підтримки, що буде і резолюція Європарламенту, і Генасамблеї, і заява США, прибалтійських країн, і Меркель з Макроном дзвонили Путіну. Рада ЄС готова була обговорювати так званий азовський пакет санкцій, який передбачав санкції щодо російських суден, які йдуть до російських портів Азовського та Чорного морів”, - зазначив експерт.

Інформуючи про дані моніторингової групи "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews за першу половину січня 2019, Клименко наголосив, що з 1 по 14 січня 2019 року затримок суден у морі під час руху не було, як це спостерігалося в листопаді та грудні 2018.

Наразі триває тенденція зниження часу очікування дозволу на прохід Керченською протокою до показників липня 2018 року (до початку блокади).

Середній час очікування на прохід Керченською протокою в Азовське море становить 34,75 годин на одне судно (з урахуванням штормової погоди) та близько 15 годин без урахування штормів. Середній час очікування на прохід у зворотньому напрямку - з Азовського моря до Чорного — становить 27,5 год. на одне судно (з урахуванням штормової погоди) та близько 9 годин без урахування штормів.

Інциде́нт у Ке́рченській прото́ці відбувся 25 листопада 2018 року, коли кораблі ВМС України здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря. В районі Керченської протоки їх зупинив російський танкер, що перегородив прохід під побудованим окупаційною владою керченським мостом. Українські кораблі зазнали нападу з боку сил ВМФ Росії та Берегової охорони РФ , українські судна були обстріляні.

Усі три українські судна захопили росіяни. У полон потрапили 24 моряки, 6 із яких — поранені.

В Україні того ж дня екстрено скликали засідання РНБО для обговорення введення воєнного стану. Наступного дня, 26 листопада, затвердили рішення про запровадження воєнного стану.