Тема допуску в Керченську протоку фахівців з Франції та Німеччини неодноразово обговорювалась.

Про це під час підсумкової прес-конференції у Києві заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Це вже обговорювалось. Це є ідея, яка виникла спільно. Ідея полягає в тому, щоб був міжнародний контроль, не російський – а міжнародний контроль в керченській протоці", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що фахівці матимуть незалежно дивиись за тим, що робить Росія на Азові.

За словами міністра, ці фахівці повинні розуміти, що потрібно виходити з міжнародного права і що принципи, які мають бути реалізовані стосовно протоки і стосовно Азовського моря – це закони судноплавства та міжнародного права.

Клімкін також зазначив, що раніше провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, якого закликав "не дати Росії цим маніпулювати".

"Ми не дамо Росії маніпулювати цим. Це має бути справжній міжнародний контроль", - наголосив він.

Раніше президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про допуск німецьких та французьких фахівців у Керченську протоку.