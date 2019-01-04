Моніторінгова група "Майдану закордонний Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічніх Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що не поділяють думку керівника МЗС Німеччини висловлену во время візіту до Москви.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

"Керченська протока ніні вільна - це ті, что кажуть усі прічетні", - сказав керівник МЗС Німеччини ...

Моніторінгова група каже інше: так, час невмотівованої затримки суттєво зменшівся внаслідок:

1 міжнародного тиску та реальної загрози "Азовського пакету" санкцій до портів РФ.

2. ситуація на якийсь час замооражівается

3. розробляється новий напрямок?

І це підтверджується документом розісланих всім посольствам країн ЄС і з яким можна ознайомитися тут.

