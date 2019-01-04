Крымскому татарину Эдему Бекирову — инвалиду I группы, которого 16 января российские тюремщики положили в больницу на обследование в Симферополе, вкололи инсулин и отправили назад в СИЗО.

Об этом сообщила дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, передает ATR.

«Моего папу вернули из больницы в СИЗО. «Лечение» инвалида I группы без ноги, с 4 шунтами в сердце закончено. Ему вкололи инсулин — и все!» — возмутилась она.

16 января Эдема Бекирова вывезли на обследование в больницу им. Семашко в Симферополе.

Также стало известно, что у политзаключенного Бекирова оккупанты дважды насильно взяли образцы слюны для проведения биологической экспертизы.

Напомним, 10 января «Киевский районный суд» Симферополя отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста и оставил Эдема Бекирова в СИЗО до 11 февраля.

Ранее дочь Эдема Бекирова Элеонора рассказала, что у крымского татарина в СИЗО забрали костыли, он практически не передвигается.

21 декабря адвокат крымского татарина Алексей Ладин заявил, что нахождение его подзащитного в СИЗО опасно для его жизни. По его словам, у Эдема Бекирова имеется наличие болезней из перечня таких, которые препятствуют нахождению в СИЗО. Кроме того, оккупанты удерживают его даже не в медчасти, а в общей камере СИЗО. Некоторое время у Бекирова не было возможности самостоятельно делать себе перевязки.

13 декабря «Киевский районный суд» Симферополя арестовал Эдема Бекирова до 11 февраля 2019 года.

Как известно, Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря около 08:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе «Чонгар» вглубь полуострова. Позже стало известно, что крымского татарина привезли в здание ФСБ России в Симферополе.

19 декабря ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, заявив, что он якобы организовал на территории полуострова «тайник с боеприпасами», а также связан с деятельностью гражданского формирования «Аскер».

Эдем Бекиров является инвалидом I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

Фото: архив ATR