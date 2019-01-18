В одного з українських моряків у Москві не відновлюється поранена рука
|19:41 18.01.2019
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|Крым
Українського моряка Василя Сороку у СІЗО в Москві відвідав адвокат Сергій Бадамшин.
Про це адвокат написав в Facebook, передає Еспресо.
"Поранена рука так і не відновлюється. Болить. Набряк не спав. Залишилися осколки. Мене засмучує безвідповідальність деяких лікарів. Попри неодноразові звернення, не надано рекомендації щодо реабілітації й відновлення. Медична документація за заявою не надана. Невропатолог, якого за заявою запросили на консультацію: "О, а що у вас з рукою? Перелом є?" Потрібно обстеження, вирішення питання щодо операції й реабілітації", — розповів адвокат.
За його словами, настрій у Василя Сороки "бойовий і позитивний". А після судового процесу в Лефортовському суді Москви настрій став ще позитивнішим.
"Каже, "якщо я не можу поміняти те, що відбувається, то можу змінити ставлення до подій", — навів слова Сороки захисник.
Також, за словами Бадамашина, в СІЗО Василю пояснили, що телевізор в камеру не дають через відмову співпрацювати з операми ФСБ.
"Я його тільки привітав, тому що вважаю російське телебачення витонченим видом тортур", — додав адвокат.
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