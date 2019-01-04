Вся логіка міжнародного тиску зосереджена на звільненні захоплених моряків

19:21 18.01.2019 0 комментариев Крым

Министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию с военнопленными и захваченными в Керченском проливе моряками в Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции по итогам года рассказал Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Судно это наша собственность, а наши пленные - это мы. Суда могут и подождать пару месяцев, я считаю, мы их все равно заберем. А вот освободить наших ребят - главное. Это касается и моряков, и военнопленных. Эти суды фейковые - это российская манипуляция", - сказал он.

По его словам, вся логика международного давления именно сосредоточена на освобождении.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки смогут вернуться в Украину. Он добавил, что для моряков в Украине уже "подготовили жилье", но не уточнил, какое именно.

Напомним, адвокат Николай Полозов подал жалобу на постановление суда РФ о продлении срока содержания под стражей капитана 2 ранга катера "Бердянск" Дениса Гриценко, которого Россия незаконно задержала в Керченском проливе.

Отметим, суд в России 16 января продлил срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.



Ещё на эту тему:

20:41 18.01.2019
Клімкін прокоментував допуск в Керченську протоку фахівців з Франції та Німеччини
20:21 18.01.2019
Хронологія кризи в Азовському морі: Думка про свободу судноплавства в Керченській протоці
19:41 18.01.2019
В одного з українських моряків у Москві не відновлюється поранена рука
19:01 18.01.2019
Украинские военные задержали шпиона, чью "работу" курировали из оккупированного Крыма
18:21 18.01.2019
У ЄС обговорять нові санкції проти Росії через акт агресії в районі Керченської протоки
16:21 18.01.2019
Адвокати полонених українських моряків оскаржили рішення продовження арешту
15:41 18.01.2019
"Керченська протока нині вільна - це те, що кажуть усі причетні" - голова МЗС Німеччини
14:31 18.01.2019
Путін погодився допустити в Керченську протоку фахівців з Франції і Німеччини
12:41 18.01.2019
Оккупанты провели электронные пуски «Калибров» в Черном море
08:01 18.01.2019
Україна звернулася до ООН через недотримання Росією прав військовополонених моряків
18:41 17.01.2019
Євросоюз знову закликає Росію негайно звільнити усіх полонених українських моряків
14:41 17.01.2019
Инженерный полк ЧФ России в оккупированном Крыму провел учения
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
08:21 14.01.2019
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
Все новости страны
Грузия Грузия
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
Все новости страны
Молдова Молдова
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
10:21 17.01.2019
Приднестровская «оборона» не обнаружила самолет США, который облетел территорию сепаратистов
13:01 16.01.2019
Придністров'я відкриває представництво в РФ на чолі з ватажком "ДНР"
Все новости страны
Россия Россия
18:41 18.01.2019
В российском порту Темрюк водолазы приступили к устранению пробоин в корпусе буксира «Прибой»
14:21 18.01.2019
Росія розмістила ядерні ракети поблизу кордонів України в Краснодарі / Фото
13:41 18.01.2019
В России столкнулись истребители Су-34
12:01 18.01.2019
ВМФ России продолжит заказывать ВРК европейских брендов использующих производство в КНР
Все новости страны
Румыния Румыния
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
Все новости страны
Турция Турция
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
16:41 17.01.2019
Ердоган закликав до перегляду Дейтонських мирних угод щодо Боснії
11:01 16.01.2019
Дамаск осудил намерения Турции создать буферную зону на севере Сирии
Все новости страны
Украина Украина
20:41 18.01.2019
Клімкін прокоментував допуск в Керченську протоку фахівців з Франції та Німеччини
20:21 18.01.2019
Хронологія кризи в Азовському морі: Думка про свободу судноплавства в Керченській протоці
20:01 18.01.2019
Политзаключенного Эдема Бекирова из больницы вернули в СИЗО
19:41 18.01.2019
В одного з українських моряків у Москві не відновлюється поранена рука
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс