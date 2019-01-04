Министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию с военнопленными и захваченными в Керченском проливе моряками в Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции по итогам года рассказал Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Судно это наша собственность, а наши пленные - это мы. Суда могут и подождать пару месяцев, я считаю, мы их все равно заберем. А вот освободить наших ребят - главное. Это касается и моряков, и военнопленных. Эти суды фейковые - это российская манипуляция", - сказал он.

По его словам, вся логика международного давления именно сосредоточена на освобождении.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки смогут вернуться в Украину. Он добавил, что для моряков в Украине уже "подготовили жилье", но не уточнил, какое именно.

Напомним, адвокат Николай Полозов подал жалобу на постановление суда РФ о продлении срока содержания под стражей капитана 2 ранга катера "Бердянск" Дениса Гриценко, которого Россия незаконно задержала в Керченском проливе.

Отметим, суд в России 16 января продлил срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.