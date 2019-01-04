Украинские военные задержали шпиона, чью "работу" курировали из оккупированного Крыма
|19:01 18.01.2019
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|Крым
В районе проведения боевых действий на Донбассе украинские военные разоблачили деятельность и задержали пособника российских спецслужб, получавшего указания из аннексированного Крыма.
Об этом сообщается на странице "Операция Объединенных сил" в Фейсбуке, передают События Крыма.
"В районе проведения операции Объединенных сил подразделениями Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил прекращена противоправная деятельность руководителя антисемитской организации, которая на протяжении последних лет системно действовала в направлении дестабилизации ситуации в регионе на этнической почве", – говорится в сообщении.
Как отмечается, задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование.
Свои действия он также координировал с неустановленными представителями спецслужб РФ (с дислокацией в оккупированном Крыму).
По информации украинских военных, диверсант якобы планировал в случае военного вторжения непосредственно способствовать военизированным структурам страны-агрессора в захвате территории Украины, а в дальнейшем рассчитывал занять руководящую должность во вновь созданных органах оккупационной власти. Ранее спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что Россия намерена дискредитировать Украину и обвинить ее в "подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму".
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