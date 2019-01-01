В российском порту Темрюк водолазы приступили к устранению пробоин в корпусе буксира «Прибой»

18:41 18.01.2019 0 комментариев Россия

Водолазы приступили к устранению поступления воды через пробоины в корпусе морского буксира «Прибой» (проект 07521, судовладелец ОАО «Донречфлот», порт регистрации Ростов-на-Дону, флаг РФ), который лежит правым бортом на грунте у причала порта Темрюк (Краснодарский край).

По имеющимся в распоряжении  PortNews данным Спасательно-координационного центра, крен судна достигает 40°

В 07:00 мск 17 января 2019 года стало известно, что в порту Темрюк у причала №2 «Митчел» на морском буксире «Прибой» вторые сутки идет поступление забортной воды через пробоины в корпусе в балластный танк №2, форпик, машинное отделение. Собственные водоотливные средства с поступающей водой не справляются, крен на правый борт увеличивается. Капитан аварийного судна обратился за помощью. Для оказания помощи в 08:20 мск 17 января к аварийному судну прибыли РВК «Валентин Подгорный» (судовладелец Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Морспасслужба») со спасателями, водолазами и водоотливной техникой, в 10:40 мск - аварийно-спасательная партия из порта Новороссийск со спасательными средствами. 

Установлены водоотливные насосы, ведется откачка воды. К 11:00 мск крен достиг 30°. Буксиры ФГУП «Росморпорт» «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Серебряков» прижимают морской буксир «Прибой» к причалу. Водолазные работы не проводятся из-за работы буксиров. В 15:35 мск в связи с заваливанием аварийного судна на правый борт и опасностью повреждения обеспечивающие буксиры «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Серебряков» отошли от буксира «Прибой». 

Экипаж аварийного судна покинул борт судна и находится на берегу. 

Напомним, следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится процессуальная проверка по факту затопления буксира «Прибой». Проведен осмотр места происшествия, устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К 17:00 мск крен достиг 40°, буксир лёг правым бортом на грунт, нос судна в воде, глубина у причала 5 м. 

Выставлено боновое ограждение, пятна нефтепродуктов обработаны сорбентом, собраны скиммером.



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