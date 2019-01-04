У ЄС обговорять нові санкції проти Росії через акт агресії в районі Керченської протоки
|18:21 18.01.2019
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|Крым
За словами міністра, Україна працює над обмеженням доступу до портів ЄС для російських суден, що приписані до азовських і чорноморських портів У ЄС в лютому-березні обговорять введення нових санкцій проти РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив під час прес-конференції щодо підсумків діяльності української дипломатії у 2018 році.
Він відзначив, що наразі Україна обговорює з Євросоюзом те, що «може вплинути на Росію» у зв’язку з актом агресії в районі Керченської протоки.
«Тут є два підходи: один підхід – це персональні санкції щодо тих, хто все це зорганізував і хто віддавав команди, але тут ЄС має рацію, що все військове керівництво Росії і так під санкціями, тобто кого ми тут будемо додавати? Або (другий підхід – УНІАН) ми будемо також працювати за логікою обмеження доступу (до портів ЄС – УІНАН) для російських суден, що приписані до азовських і чорноморських портів».
Він відзначив, що є декілька інших ідей, «про які я свідомо не буду говорити, їх будуть обговорювати міністри закордонних справ ЄС у лютому й березні. Можуть бути дуже важливі рішення».
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