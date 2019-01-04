"Керченська протока нині вільна - це те, що кажуть усі причетні" - голова МЗС Німеччини
|15:41 18.01.2019
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|Крым
Судна можуть вільно проходити через Керченську протоку - тепер вона відкрита.
Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає УНІАН з посиланням на Reuters.
"Керченська протока нині вільна - це те, що кажуть усі причетні", - сказав Маас під час візиту до Москви.
Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель допустити фахівців з ФРН і Франції в район Керченської протоки.
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