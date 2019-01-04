Судна можуть вільно проходити через Керченську протоку - тепер вона відкрита.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає УНІАН з посиланням на Reuters.

"Керченська протока нині вільна - це те, що кажуть усі причетні", - сказав Маас під час візиту до Москви.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель допустити фахівців з ФРН і Франції в район Керченської протоки.



