Проросійське "підпілля" запропонувало одеситу здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди

17:41 18.01.2019 0 комментариев Украина

Співробітники Служби безпеки України виявили одесита, який співпрацював з агентурною мережею підконтрольного російським спецслужбам антиукраїнського центру, якому пропонували здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди.

Як повідомляє в п'ятницю прес-центр СБУ на сторінці в соцмережі Facebook, громадянина України поступово втягували в злочинну діяльність на користь ворога, переходячи від простих, на перший погляд, і невинних завдань до більш складних, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми встановили, що чоловік систематично їздив до окупованого АР Крим та невизнану Придністровську Молдавську Республіку, де зустрічається з братом, колишнім активістом "Куликового поля" і дійсним координатором проросійського "підпілля" Одеської області, оголошеним у розшук. Під час цих вояжів одесит спочатку отримував прості доручення, як передання гонорарів модераторам антиукраїнських угруповань в соцмережах, створення "ботів" та інші дрібні завдання", - розповіли в СБУ.

Під час цих поїздок його знайомили з іншими кураторами антиукраїнського центру і поступово готували до більших справ.

"І ось, коли за грошову винагороду йому запропонували здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди, стало не до жартів. Після відмови виконати злочинне завдання він повернувся на батьківщину", - зазначено в повідомленні.

Як повідомили в СБУ, зараз одесит активно співпрацює з українськими правоохоронцями і дає свідчення про протиправну діяльність учасників центру.



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