Сегодня утром, 18 января, около 96 тыс. жителей Запада Крыма на время остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в электросетях.

Об этом сообщили События Крыма со ссылкой на компанию "Крымэнерго",

"18 января в 10:14 в электрических сетях западного Крыма произошло технологическое нарушение. Обесточены четыре подстанции 110 кВ и две воздушные линии 110 кВ – "Сакская ТЭЦ – Холодильник" и "Береговое – Мойнаки", – отметили в пресс-службе предприятия.

В результате без света остались житьели Евпатории и Сакского района Крыма.

По информации компании в 10:37 энергетики восстановили электроснабжение Евпатории, а в 11:25 – всех остальных потребителей.

Причина энергосбоя выясняется.