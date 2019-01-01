В оккупированном Крыму "технологические нарушения" оставили без света 96 тысяч человек
|17:21 18.01.2019
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|Крым
Сегодня утром, 18 января, около 96 тыс. жителей Запада Крыма на время остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в электросетях.
Об этом сообщили События Крыма со ссылкой на компанию "Крымэнерго",
"18 января в 10:14 в электрических сетях западного Крыма произошло технологическое нарушение. Обесточены четыре подстанции 110 кВ и две воздушные линии 110 кВ – "Сакская ТЭЦ – Холодильник" и "Береговое – Мойнаки", – отметили в пресс-службе предприятия.
В результате без света остались житьели Евпатории и Сакского района Крыма.
По информации компании в 10:37 энергетики восстановили электроснабжение Евпатории, а в 11:25 – всех остальных потребителей.
Причина энергосбоя выясняется.
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