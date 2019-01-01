У виконання розпорядження командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва щодо підтримання високого рівня бойової підготовки підрозділів зі складу Операції об’єднаних сил прикордонники Донецького загону поблизу Маріуполя провели тактичні навчання з оборони узбережжя

Повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

"Діючи у складі підрозділів, військовослужбовці виконали тактичні та вогневі завдання зі знищення розвідувальних та передових груп умовного десанту противника", - повідомляє прес-служба відомства в п'ятницю.

В інформації зазначено, що такі заходи традиційно розпочалися з підняття за тривогою.

"Долаючи відстань у десятки кілометрів пересіченою місцевістю, прикордонники здійснили марш до району виконання бойового завдання. Такий маршрут став певним випробуванням для водіїв бойових машин та допоміг набути практичного досвіду з експлуатації та управління технікою в складних умовах місцевості за несприятливих метеоумов, оскільки цього разу програму навчань довелося відпрацьовувати після потужного снігопаду", - розповіли в Держприкордонслужбі України.

Усі елементи навчань включали реальні тактичні епізоди, з якими стикаються прикордонники в районі проведення Операції об'єднаних сил. Під час навчальної стрільби особовий склад удосконалив навички в поводженні зі зброєю в різних умовах обстановки, точності та купчастості стрільби зі стрілецької зброї та маскування на місцевості.

Особливу увагу на навчаннях було приділено питанням тактичної медицини - наданню необхідної домедичної допомоги на полі бою та евакуації поранених з-під вогню противника.

"Прикордонники зі складу Об'єднаних сил пройшли черговий етап злагодження для спільних дій у бойових умовах. Мотивованість тренуватися якнайкраще і систематичність подібних тренувань дають упевненість військовослужбовцям у власних силах", - наголосили у відомстві.