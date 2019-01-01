Слухання щодо "мегапозову" України проти РФ пройдуть у червні

16:41 18.01.2019 0 комментариев Украина

Україна у червні матиме слухання щодо всіх позовів стосовно Росії в Міжнародному арбітражі.

Про це під час підсумкової прес-конференції у Києві заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Ми вже багато про це говорили. Перший раз напевно про це кажу. У нас в червні будуть слухання по всіх наших позовах стосовно Росії. Ми до них дуже ретельно готуємося", - зазначив міністр.

Він нагадав, що український позов займає 18 тисяч аркушів паперу.

"Ми будемо дуже послідовно доводити, що Росія фундаментально порушила конвенцію щодо заборони фінансування тероризму, щодо заборони расової дискримінації. Звичайно, ми будемо працювати над тим, щоб наш позов до Міжнародного арбітражу включав все – і Чорне море, і Керченську протоку, і Азовське море", - сказав він, додавши, що саме міжнародне право має застосовуватись в контексті судноплавства.

За словами Клімкіна, український позов зараз підтримується партнерами з ЄС і НАТО.

Україна направила в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повноцінну заяву проти Росії з вимогою визнати незаконним арешт наших моряків, які 25 листопада були захоплені Росією в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, Україна передала свої письмові зауваження та позицію до Міжнародного Суду ООН у відповідь на заперечення Російської Федерації з приводу відсутності в Суду юрисдикції розглядати міждержавний спір щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.



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