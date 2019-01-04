Адвокати полонених українських моряків оскаржили рішення продовження арешту
|16:21 18.01.2019
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|Крым
Команда захисників полонених українських моряків оскаржили продовження арешту, який постановив Лефортівський районний суд Москви.
Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву адвоката Миколи Полозова у Facebook.
"Рішення Лефортовського районного суду міста Москви про продовження строків тримання під вартою відносно всіх 24 військовополонених українських моряків оскаржені адвокатами нашої команди в повному обсязі. Всі скарги подані в встановлених законом триденний термін", - заявив адвокат.
Раніше повідомлялось, що Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 квітня арешт для ще чотирьох українських моряків.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряка заарештували в Криму на два місяці, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
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