Бердянский порт принял двенадцатое судно с оборудованием для Приморской ВЭС

16:01 18.01.2019 0 комментариев Украина

ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП) разгружает очередное судно с комплектами ветрогенераторов для строящейся Приморской ветровой электростанции (ВЭС, Приморский район, Запорожская область) энергохолдинга ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, передают Порты Украины.

«BBC Bahrain — двенадцатое судно с комплектами ветрогенераторов, которое разгружает ГП «БМТП», — сказано в сообщении.

В январе 2018 года ДТЭК и GE Renewable Energy подписали договор на поставку 26 ветровых турбин 3-мегаваттного класса для строительства первой очереди Приморской ВЭС. Поставка оборудования осуществляется через Бердянский порт.

Бердянский порт стал четвертым в Украине, который перегружает оборудование ВЭС. Ранее это осуществляли Мариупольский, Черноморский порты и порт «Ольвия».

Согласно реестру ГП «Администрация морских портов Украины», ГП «БМТП» оперирует причалами №№1-5 и 7-9 Бердянского морского порта.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1798 метров. Кроме ГП «БМТП», в порту работают операторы ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».



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