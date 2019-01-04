Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель допустити фахівців з ФРН і Франції в район Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

«Можу сказати тільки одне - вже більше місяця тому канцлер Меркель просила президента Путіна дозволити німецьким фахівцям приїхати в район Керченської протоки і подивитися, як здійснюється прохід через цю акваторію, враховуючи, що необхідно дотримуватися норми безпеки – лоцманська проводка присутня, і так далі - президент Путін тут же погодився», - заявив він.

Лавров зазначив, що «через якийсь час канцлер Меркель попросила його, щоб німецькі фахівці приїхали разом з французькими, і на це він теж погодився».

За його словами, минуло вже більше місяця, але «ніяких приїздів ми не спостерігаємо».

Глава МЗС РФ додав, що сьогодні Маас передав йому пропозицію, «яка "упаковує" цю просту поїздку в якийсь документ, який повинен бути узгоджений з Україною».

«Ми сказали чесно, якщо наші колеги зацікавлені в тому, що обіцяв президент Путін канцлеру Меркель, це можна зробити сьогодні, завтра, в будь-який час. Якщо ідея полягає в необхідності втілити все це в якусь політичну процедуру, в якій буде і українська сторона приймати якісь рішення, але ми ризикуємо опинитися в тій же ситуації, в якій опинився "нормандський формат" з "формулою Штайнмайера", - додав Лавров.



