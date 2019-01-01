В оккупированном Севастополе заявили, что закупят сухогрузы для поставок зерна в Сирию

18:01 18.01.2019 0 комментариев Крым

Инвесторы в оккупированном Севастополе ведут переговоры по закупке сухогрузов для организации поставок зерна в Сирийскую Арабскую Республику.

Объем поставок планируют увеличить более чем в два раза до 200 тыс. тонн, сообщил в пятницу, 18 января, т.н. "губернатор региона" Дмитрий Овсянников, пишет ТАСС.

"В 2018 году уже шла поставка зерна, прошло порядка 70 тыс. тонн. В этом году задача увеличить до 200 тыс. тонн и в дальнейшем увеличивать в адрес Сирии. Ранее достигали больших параметров. Сейчас инвесторы ведут переговоры о закупке сухогрузов", - сказал он, уточнив, что есть "огромная потребность в поставках зерна в Сирию".

На этой неделе оккупационные власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, в оккупированном Севастополе надеются привлечь студентов из этого региона.

Ранее президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ выразил намерение посетить аннексированный Крым и Севастополь.



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