В оккупированном Севастополе заявили, что закупят сухогрузы для поставок зерна в Сирию
|18:01 18.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Инвесторы в оккупированном Севастополе ведут переговоры по закупке сухогрузов для организации поставок зерна в Сирийскую Арабскую Республику.
Объем поставок планируют увеличить более чем в два раза до 200 тыс. тонн, сообщил в пятницу, 18 января, т.н. "губернатор региона" Дмитрий Овсянников, пишет ТАСС.
"В 2018 году уже шла поставка зерна, прошло порядка 70 тыс. тонн. В этом году задача увеличить до 200 тыс. тонн и в дальнейшем увеличивать в адрес Сирии. Ранее достигали больших параметров. Сейчас инвесторы ведут переговоры о закупке сухогрузов", - сказал он, уточнив, что есть "огромная потребность в поставках зерна в Сирию".
На этой неделе оккупационные власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, в оккупированном Севастополе надеются привлечь студентов из этого региона.
Ранее президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ выразил намерение посетить аннексированный Крым и Севастополь.
Ещё на эту тему:
Оккупанты не укладываются в сроки строительства развязки на Евпаторийском шоссе в Симферополе
Жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем производителя соли в оккупированном Крыму
В оккупированном Севастополе ФСО РФ покупает квартиры у фирмы экс-сотрудника СБУ / Фото
Оккупанты презентовали проект "севастопольского моста" / Фото
Оккупанты просрочили сдачу некоторых объектов по ФЦП на два года
Западные спецслужбы мешают инвестициям в Крым, заявили оккупанты
Непризнанная Абхазия стала вторым, после Сирии, "торговым партнером" оккупированного Крыма
Оккупанты обещают построить цех и набурить скважин для нейтрализации отходов "Крымского Титана"
Желающих приобрести заводы в оккупированном Крыму пока не нашлось