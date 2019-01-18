Угорщина і Болгарія вважають, що в Європейському Союзі продовжують існувати подвійні стандарти, зокрема щодо відносин з Росією і в сфері енергетичної політики.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-службу уряду країни.

Сійярто 17 січня у Софії зустрівся з очільницею болгарського МЗС Єкатєріною Захарієвою та головою МВС Младеном Мариновим.

"Міністр повідомив, що він і його болгарські колеги погодилися, що в Європейському Союзі продовжують існувати подвійні стандарти, наприклад, щодо відносин з Росією і в сфері енергетичної політики. Вони також погодилися, що російський газ, що прибуває до Туреччини, також повинен досягти Центральної Європи, а Болгарія буде реалізовувати інфраструктурні проекти, необхідні для цього", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, міністр Захарієва запевнила, що Болгарія зробила серйозні інвестиції в свою газову мережу і домагається диверсифікації джерел газу. Сійярто раніше називав прикладом подвійних стандартів з боку ЄС проект "Північний потік-2".

Передбачається, що після 2019 року Болгарія буде отримувати російський газ через газопровід "Турецький потік", який прокладають по дну Чорного моря. У цьому випадку країні доведеться користуватися транзитом газу через Туреччину.

"Турецький потік", споруджуваний з Росії до Туреччини, зі щорічною потужністю від 5 до 6 мільярдів кубометрів, доставлятиме газ на південний кордон Угорщини за новим маршрутом через територію Болгарії і Сербії.