Українська делегація в ході шостої сесії Підкомітету з навігації, радіозв'язку, пошуку та рятування (NCSR) Міжнародної морської організації (IМО) висловила протест у зв'язку з неправомірним розширенням району обслуговування російської радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на акваторію Азовського моря і Керченської протоки попри те, що зазначені акваторії не належать до району обслуговування цієї радіостанції.

Про це повідомила прес-служба Державної установи (ДУ) «Держгідрографія», передає портал Порты Украины.

«17 січня, в рамках порядку денного, після подання річного звіту голови Координаційної ради IМО з НАВТЕКС, українська делегація на чолі з радником Посольства України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, заступником Постійного представника України при IМО Віталієм Мошковським, висловила протест Російськый Федерації у зв'язку з неправомірним розширенням російською радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування», — ідеться у повідомленні.

У виступі Мошковський зазначив, що інформація щодо безпеки на морі повинна поширюватися на акваторію Азовського моря і Керченської протоки виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ, згідно з вимогами застосовних резолюцій і циркулярів IМО.

Українська сторона звернулася до IМО з проханням розглянути незаконні і односторонні дії Росії, які загрожують безпеці судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці, і належним чином відреагувати на них. Реакція російської делегації на протест України не отримала підтримки у представників держав-членів IМО і присутніх міжнародних організацій.

«Заява української делегації в значній мірі ґрунтувалася на попередній роботі «Держгідрографії» (...) щодо збору та аналізу інформації про факти порушень міжнародних правових норм Російською Федерацією, що тягнуть за собою загрозу безпеці мореплавання в Чорному і Азовському морях. Завдяки злагодженій комунікації Мошковського з Мінінфраструктури та підпорядкованими підприємствами та установами зокрема, і сприяння Посольства України у Великій Британії та координації з боку МЗС України загалом, ведеться постійна робота щодо підготовки матеріалів та фактажу, спрямована на демонстрацію міжнародній спільноті системності порушень з боку РФ, а також небажання держави-агресора усувати виявлені порушення», — наголосили у «Держгідрографії».

НАВТЕКС (NAVigational TEleX) — міжнародна автоматизована система оповіщення. У судноплавній навігації служить для прийому навігаційної і метеорологічної інформації безпеки і служить компонентом Глобальної морської системи зв'язку при лиху і для забезпечення безпеки Міжнародної морської організації відповідно до конвенції СОЛАС-74/88. Інформація поширюється в текстовому режимі у СВ-діапазоні на частоті 518 кГц англійською мовою. В інших країнах (крім США) на додаток до цієї частоти може використовуватися частота 490 кГц для передачі повідомлень національними мовами. Дальність мовлення станції становить 200-600 морських миль.