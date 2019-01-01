Потяг «Чотири столиці» збільшить кількість рейсів
|14:41 18.01.2019
|0 комментариев
|Украина
Найбільше пасажирів поїздом прямує до Латвії та Литви, і менше до Білорусі. Поїзд, що з'єднує Київ, Мінськ, Вільнюс та Ригу, з 30 січня змінює графік руху.
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Facebook, передає Главком.
«Поїзд «Чотири столиці» курсуватиме частіше. Із 30 січня змінюємо графік - рейси будуть один раз на чотири дні. На сьогодні поїзд їздить раз на тиждень. При цьому розклад руху не змінюємо», – написав Кравцов.
Також очільник УЗ наголосив на економічній рентабельності цього сполучення.
«Населеність в напрямку Київ – Рига складає 49%, у зворотному – 40%. Це гарні показники, що говорять про популярність сполучення до європейських столиць та його економічну рентабельність для української залізниці», – зазначив він.
Нагадаємо, в перший рейс поїзд «Чотири столиці» відправився наприкінці вересня 2018 року.
Ещё на эту тему:
Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс / Фото
"Укрзализныця" показала поезд "четырех столиц" / Фото
"Укрзализныця" обнародовала график движения поезда "четырех столиц" из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу
Несмотря на кризис в Азовском море, Укрзализныця увеличила количество поездов Киев - Бердянск
Укрзализныця открыла продажу билетов на “долгожданный поезд” к морю
"Укрзализныця" добавила несколько поездов в Одессу
Румыния предлагает продлить ж/д евроколею до Черновцов
Из Киева в Одессу запустят дополнительный скоростной поезд
Прямой ж/д маршрут Баку-Харьков продлен до Киева