Найбільше пасажирів поїздом прямує до Латвії та Литви, і менше до Білорусі. Поїзд, що з'єднує Київ, Мінськ, Вільнюс та Ригу, з 30 січня змінює графік руху.



Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Facebook, передає Главком.



«Поїзд «Чотири столиці» курсуватиме частіше. Із 30 січня змінюємо графік - рейси будуть один раз на чотири дні. На сьогодні поїзд їздить раз на тиждень. При цьому розклад руху не змінюємо», – написав Кравцов.



Також очільник УЗ наголосив на економічній рентабельності цього сполучення.



«Населеність в напрямку Київ – Рига складає 49%, у зворотному – 40%. Це гарні показники, що говорять про популярність сполучення до європейських столиць та його економічну рентабельність для української залізниці», – зазначив він.



Нагадаємо, в перший рейс поїзд «Чотири столиці» відправився наприкінці вересня 2018 року.