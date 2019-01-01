Росія розгорнула ракети й пускові установки «Іскандер» неподалік у своєму західному регіоні.

Як свідчать супутникові знімки, зроблені компанією Imagesat International на замовлення Fox News, ракети, здатні нести ядерну зброю, розташовані приблизно за 430 кілометрів від кордону України в Краснодарі, передає Главком.



Американський телеканал повідомляє, що російські ракети на знімках розміщені поруч з кількома бункерами й іншими складськими ангарами.



Поруч з однією пусковою установкою стоїть мобільна система, яка швидко проводить перезарядку, досилаючи нові ракети. Один з входів у бункер відкритий, а інша установка перезарядки якраз виїжджає з нього назовні.



Радіус дії балістичних ракет «Іскандер» близько 500 кілометрів. Вони можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, становлячи загрозу для більшості союзників США по НАТО.



Fox News також повідомляє, що такі ж ракети Росія розгорнула біля кордону з Монголією в Улан-Уде на своєму півдні. Там були помічені як мінімум чотири пускові установки і системи перезарядки для них.



Американський телеканал нагадує, як нещодавно секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Україна скоро може втратити свою незалежність, тому що, мовляв, її владу «контролює» Захід.