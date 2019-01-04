В окупованому Криму суд залишив під вартою Мемедемінова
|14:01 18.01.2019
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|Крым
Окупаційний суд у Криму подовжив арешт кримськотатарському журналісту Наріману Мемедемінову, якого обвинувачують в пропаганді тероризму.
Про це повідомляє УНН з посиланням на громадську ініціативу "Кримська солідарність" в Facebook.
"Апеляційна скарга адвоката Еміля Курбедінова не задоволена. Запобіжний захід Нарімана Мемедемінова залишається колишнім, тобто утримання під вартою до 15 лютого 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судове засідання відбувалося в закритому режимі.
Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова в березні 2018 року.
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