Окупаційний суд у Криму подовжив арешт кримськотатарському журналісту Наріману Мемедемінову, якого обвинувачують в пропаганді тероризму.

Про це повідомляє УНН з посиланням на громадську ініціативу "Кримська солідарність" в Facebook.

"Апеляційна скарга адвоката Еміля Курбедінова не задоволена. Запобіжний захід Нарімана Мемедемінова залишається колишнім, тобто утримання під вартою до 15 лютого 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судове засідання відбувалося в закритому режимі.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова в березні 2018 року.