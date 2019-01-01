Над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись два многофункциональных истребителя-бомбардировщика.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе над Татарским проливом в России. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

"Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно", - сообщил источник.

В министерстве обороны страны-агрессора факт крушения самолетов подтвердили. Инцидент произошел между Сахалином и Хабаровским краем. Пилотам, по предварительным данным, удалось благополучно катапультироваться.

Источник в экстренных службах сообщил, что вместе с пропавшими с радаров Су-34 летели еще пять бортов. Он также подтверждает, что пилоты обеих машин успели катапультироваться.

Позднее Интерфакс сообщил, что один из летчиков обнаружен живым. Он находится на спасательном плоту и подает световые сигналы.

Как причина столкновения бомбардировщиков рассматривается техническая нештатная ситуация или действия пилотов, которые не смогли рассчитать безопасное расстояние между самолетами.