В России столкнулись истребители Су-34
|13:41 18.01.2019
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|Россия
Над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись два многофункциональных истребителя-бомбардировщика.
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе над Татарским проливом в России. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.
"Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно", - сообщил источник.
В министерстве обороны страны-агрессора факт крушения самолетов подтвердили. Инцидент произошел между Сахалином и Хабаровским краем. Пилотам, по предварительным данным, удалось благополучно катапультироваться.
Источник в экстренных службах сообщил, что вместе с пропавшими с радаров Су-34 летели еще пять бортов. Он также подтверждает, что пилоты обеих машин успели катапультироваться.
Позднее Интерфакс сообщил, что один из летчиков обнаружен живым. Он находится на спасательном плоту и подает световые сигналы.
Как причина столкновения бомбардировщиков рассматривается техническая нештатная ситуация или действия пилотов, которые не смогли рассчитать безопасное расстояние между самолетами.
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