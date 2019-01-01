"Нафтогаз" продовжить пошуки активів "Газпрому" у Швейцарії для стягнення $2,6 млрд за рішенням арбітражу

13:21 18.01.2019 0 комментариев Украина

НАК "Нафтогаз України" продовжить пошук активів ПАТ "Газпром" у Швейцарії для стягнення $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Запевнив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше, в четвер увечері, "Газпром" повідомив, що суд кантону Цуг (Швейцарія) 16 січня ухвалив рішення повністю скасувати свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG і на права вимоги "Газпрому" до цих компаній.

За словами Ю.Вітренка, які наводить прес-служба компанії, зареєстровані в Швейцарії Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG запевнили судових виконавців, що вони не можуть виконати рішення суду про замороження (арешт) акцій, що належать "Газпрому", оскільки акції випущені в документальній формі, і у них таких акцій немає. Тому суд і скасував своє рішення про замороження.

Ю.Вітренко нагадав, що частину акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG було знайдено у Великій Британії, і дочірня компанія "Газпрому" зобов'язалася перед судом в Лондоні нічого з цими акціями не робити до подальшого рішення суду.

"Своїм рішенням швейцарський суд підтвердив дійсність рішення арбітражу і можливість примусового виконання цього рішення у Швейцарії, треба лише знайти активи для стягнення. Тому ми продовжуємо шукати активи "Газпрому" в цій країні", - пояснив він.

Як повідомлялося, в лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" про порушення контрактних зобов'язань щодо транзиту російського газу через Україну. Суд зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопостачання погоджених обсягів газу для транзиту.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний доплатити НАК $2,56 млрд.

За заявою "Нафтогазу", що намагається примусово виконати рішення Стокгольмського арбітражу, суд кантону Цуг ухвалив постанову про накладення у Швейцарії забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в компаніях Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG.

У результаті виконання постанови суду кантону Цуг забезпечувальні заходи було накладено лише на права вимоги "Газпрому" до Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG.

Окрім Швейцарії, "Нафтогаз" здійснює кампанію щодо арешту активів "Газпрому" також у Великій Британії та Нідерландах.

Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК щодо отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas та Bank of New York стосовно активів "Газпрому" в Європі.



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