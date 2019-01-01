Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение, достигнутое главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровыми и.о. главы МИД Армении Зограбом Мнацаканяном на встрече 16 января в Париже под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vestnikkavkaza.ru, такое заявление распространил его официальный представитель.

В нем говорится, что Гутерриш высоко оценивает продолжающуюся приверженность сторон поиску согласованного и мирного решения затянувшегося нагорно-карабахского конфликта и, в частности, приветствует соглашение дипломатов о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

Кроме того, генсек ООН вновь заявил о полной поддержке со стороны международной организации важных посреднических усилий МГ ОБСЕ.