Оккупанты провели электронные пуски «Калибров» в Черном море
|12:41 18.01.2019
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Экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота РФ провёл условные ракетные стрельбы в морском полигоне.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«В ходе тренировки корабль совершил одиночный выход в море, в ходе которого провёл тренировку по отражению нападения и уничтожению надводного корабля условного противника», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что расчёты противовоздушной обороны отразили ракетный удар, произведённый с борта корабля условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт». По полученным данным о цели от собственных средств наблюдения, расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».
По данным пресс-службы, учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне в акватории Черного моря.
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