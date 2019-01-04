Экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота РФ провёл условные ракетные стрельбы в морском полигоне.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.

«В ходе тренировки корабль совершил одиночный выход в море, в ходе которого провёл тренировку по отражению нападения и уничтожению надводного корабля условного противника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расчёты противовоздушной обороны отразили ракетный удар, произведённый с борта корабля условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт». По полученным данным о цели от собственных средств наблюдения, расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

По данным пресс-службы, учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне в акватории Черного моря.