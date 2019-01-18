В оккупационном правительстве Севастополя опровергли слухи об обысках, связанных с делом о незаконном доведении до банкротства Севморпорта и теневом бизнесе на территории предприятия.

Но начальник главного контрольного управления будет уволен «в связи с утратой доверия». Он подозревается в сокрытии доходов, сообщают Новости Крыма.

Накануне в оккупированном Севастополе распространился слух о том, что в т.н. "правительстве города" ФСБ провела обыски. Представителей спецслужбы якобы интересовала работа главного контрольного управления, в котором они изъяли ряд документов.

Источники слуха говорят о том, что обыски могут быть связаны с отмыванием денег и попыткой создания преднамеренного банкротства стратегически важного ГУПа. Начальника главного контрольного управления Сергея Елизарова якобы срочно вызвали в Москву.

В пресс-службе оккупационного правительства Севастополя сообщили, что никаких обысков и изъятия документов не было.

При этом вчера, 17 января, состоялось заседание комиссии по соблюдению требований служебному поведению государственных гражданских, где рассматривали вопрос соответствия занимаемой должности начальника главного контрольного управления Сергея Елизарова. Он, как установила комиссия, предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

Комиссия рекомендовала губернатору Дмитрию Овсянникову уволить Елизарова «в связи с утратой доверия».