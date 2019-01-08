Корабли и суда целого ряда проектов для ВМФ России продолжат оснащать винторулевыми колонками иностранного производства до начала-середины 2020-х годов, пока не запустится полноценное серийное производство таких изделий на базе разработок северодвинского Центра пропульсивных систем (ЦПС).

Речь идет о судах снабжения ВМФ РФ проектов 23480-83 и ледоколах проектов 21180/М.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили источники в отрасли, а также в бюро-проектанте судов, нижегородском КБ "Вымпел".

По словам собеседников издания, конструкторы большинства российских КБ активно взаимодействуют с ЦПС, который преобразуют в "пропульсивный" центр компетенций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Соответствующие планы озвучил в декабре 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов.

Вместе с тем заказчику необходимы проверенные технические решения, серийно изготавливаемые и, желательно, уже испытанные на кораблях и судах российского флота, объяснил отраслевой источник.

"Кроме того, определенную роль в данном вопросе играют сложившиеся схемы поставки того или иного оборудования, – отметил он. – Северодвинский пропульсивный кластер должен набрать обороты к началу 2020-х годов, особенно при наличии стабильных заказов".

Другой собеседник издания отметил, что на импортозамещение в этой области повлияли санкции.

До их введения флот применял изделия европейского производства, позднее перешел на китайские. Ряд крупных европейских брендов пропульсивных систем, добавил он, используют производство в КНР.

Кроме того, в целом ситуация положительно влияет на импортозамещение.



Другие два будущих центра компетенций ОСК сосредоточатся на производстве судовой мебели и двигателей.