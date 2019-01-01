Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
|11:41 18.01.2019
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|Грузия
Авиакомпания Turkish Airlines (THY) приступила к реализации прямого рейса Анкара-Тбилиси.
Самолет THY, выполняющий рейс ТК 374, утром 18 января приземлился в тбилисском аэропорту имени Шота Руставели, передает Анадолу.
По случаю начала реализации нового рейса тбилисское представительство THY и оператор аэропортов Тбилиси и Батуми, турецкая компания TAV Georgia, организовали специальную церемонию.
Посла Грузии в Анкаре Георгия Джанджгаву, прилетевшего рейсом THY, в аэропорту встречала посол Турции в Тбилиси Фатма Джерен Язган.
Посол Турции сообщила агентству «Анадолу» о важном значении начала реализации прямых авиарейсов между столицами двух стран.
«Грузия и Турция имеют большой туристический потенциал, и мы должны использовать все возможности для реализации этого потенциала», - сказала Язган.
Посол Грузии в Анкаре, в свою очередь, отметил, что новый авиарейс THY будет способствовать укреплению стратегического сотрудничества, экономических и торговых связей Турции и Грузии.
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