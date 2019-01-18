Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
|11:21 18.01.2019
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|Болгария
Під час свого візиту до Сербії російський президент Владімір Путін зробив заяву, що "Турецький потік" має шанс пройти через Болгарію, Сербію та Угорщину.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Болгарії Єкатєріна Захарієва, пише Європейська правда з ссилкою на Blitz.bg.
За її словами, болгарська держава зацікавлена в цьому проекті. "Ми робимо все можливе, щоб другий "Турецький потік" пройшов через Болгарію, Сербію та Угорщину. Повідомлення під час зустрічі було добрим, і я думаю, що є високі шанси, що це станеться", - сказала Захарієва, додавши, що Міністерство енергетики вже давно працює над цим питанням.
"Ціль - мати якомога більше джерел газу, тому що він буде нижчим для болгарських споживачів", - сказала вона для bTV. Захарієва також заявила, що президент Росії отримав запрошення від президента і прем'єр-міністра відвідати Болгарію.
Передбачається, що після 2019 року Болгарія буде отримувати російський газ через газопровід "Турецький потік", який прокладають по дну Чорного моря. У цьому випадку країні доведеться користуватися транзитом газу через Туреччину.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "Турецький потік", споруджуваний з Росії до Туреччини, є доброю новиною для Угорщини, оскільки він, зі щорічною потужністю від 5 до 6 мільярдів кубометрів, доставлятиме газ на південний кордон Угорщини за новим маршрутом.
В той же час 13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2.
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