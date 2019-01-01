Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС

10:41 18.01.2019 0 комментариев Румыния

Республіка Молдова є для Румунії пріоритетом в період свого головування в Раді ЄС протягом наступного півріччя.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану в ході свого візиту до Кишинева, у четвер, 17 січня, передає УНН.

“Республіка Молдова є одним з головних пріоритетів головування Румунії в Раді Європейського Союзу. Ми хочемо використовувати цю можливість для поглиблення відносин між Україною та Республікою Молдова і Європейським Союзом”, — сказав Мелешкану.

Міністр закордонних справ Молдови Тудор Ульяновський, зі свого боку, заявив, що мандат Румунії на чолі Ради ЄС стане стимулом для Республіки Молдова для продовження реформ.

Румунія планує скористатися головуванням в Раді Європейського Союзу, щоб ініціювати зміни до законодавства щодо енергетичних систем, а також перешкоджати реалізації проекту “Північний потік — 2”.

13 країн Європейського Союзу підтримали пропозицію Румунії змінити законодавство, що може ускладнити створення «Північного потоку-2».



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