В оккупированном Севстополе силовики провели выемку документов по делу о незаконном доведении до банкротства Севморпорта и теневом бизнесе на территории предприятия.

Источники Примечаний, близкие к оккупационному правительству и правоохранительным органам подтвердили информацию.

Информация о выемках появилась вчера, 17 января, в нескольких телеграмм-каналах.

Как сообщают анонимные авторы, ФСБ нагрянула в "правительство" в связи с преднамеренным банкротством Севастопольского морского порта и нелегальной деятельностью на территории предприятия. Проверку провёл бывший сотрудник Счетной палаты, начальник Главного контрольного управления оккупированного Севастополя Сергей Елизаров, сообщают «Силовики». Сейчас он, по информации анонимов, экстренно вылетел в Москву.

Источники Примечаний в "правительстве" Дмитрия Овсянникова подтвердили данные о выемке документов и о том, что она связана с попыткой преднамеренного банкротства ГУП Севморпорт.

Тем временем, «Крымский канал» - сообщает подробности операции.

По сведениям анонимных авторов, руководство Севморпорта сдавало городские причалы под НТО неофициально, что способствовало накоплению за предприятием долга на сумму свыше 80 млн рублей. «Крымский канал» также связывает проблемы завода с разорительными действиями губернатора Дмитрия Овсянникова по отношению к судоремонтному заводу Южный Севастополь, арендующему у Севморпорта причальные площади.

Как сообщала ранее в СМИ гендиректор завода Патимат Алиева, власти не только расторгли договор аренды с СРЗ «Южный Севастополь», но и пытались препятствовать работе соседней перевалки зерна, которую чиновники, по словам той же Алиевой, предлагали ей передать в собственность третьих лиц в обмен на возобновление договора аренды СРЗ. Сотрудники Севморпорта «незаконно срезали часть оборудования, обеспечивавшего перевалку зерна, а потом установили железобетонные блоки, которые по факту преградили путь грузовым автомобилям, привозившим зерно на хранение», - заявляла журналистам директор завода.

Действия Севморпорта привели к тому, что предприятие стало терять клиентов. Из-за потерь перед сотрудниками завода начала копиться задолженность по зарплатам, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. По мнению анонимов, все это также могло быть частью плана чиновников по «отжиму» у Алиевой зерновой перевалки.

"Как только у судоремонтного завода начались проблемы, мне передали информацию, что "правительство" Севастополя связывается с нашими партнерами и, так сказать, убеждает их прекратить с нами сотрудничество, – рассказывала журналистам Патимат Алиева. - Комплекс действий правительства и лично губернатора Овсянникова привел к тому, что мы, естественно, понесли прямые колоссальные убытки и наш штат рабочих из-за этого не получал заработную плату в течение длительного периода".

Позже, когда Южный Севастополь уже фактически подвели к банкротству, т.н. "правительство" Овсянникова включило Севморпорт в прогнозный план приватизации для дальнейшей перепродажи в частные руки.