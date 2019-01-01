Суд кантону Цуг 16 січня скасував свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на акції «Газпрому» в Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG і на права вимоги «Газпрому»до цих компаній.

Про це повідомляє прес-служба російської компанії, передає Главком.



Як зазначено в повідомленні російської компанії, «Газпром» надалі захищатиме свої права відповідно до застосовного законодавства.



В свою чергу виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що зареєстровані в Швейцарії компанії Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG запевнили судових виконавців, що вони не можуть виконати рішення суду про заморозку акцій, які належать «Газпрому», оскільки акції випущені в документальній формі, і у них таких акцій немає.



«Тобто, цих активів «Газпрому», за даними цих компаній, у Швейцарії немає, принаймні їх поки що не вдалося знайти. Тому своє рішення про заморозку активів «Газпрому», оскільки вони не знайшлися у Швейцарії, суд в Швейцарії відмінив», - сказав він.



Вітренко нагадав, що відносно випадково «Нафтогаз» знайшов частину цих акцій у Великобританії, і дочірня компанія «Газпрому» вимушена була зобов’язатися перед судом у Лондоні нічого з цими акціями не робити до подальшого рішення суду.



«Після цих пригод з акціями «Північних потоків», випущених в документальній формі, які не зрозуміло де знаходяться і кому належать, можна повірити у теорії, що їх роздали «друзям Путіна», зокрема у Європі, і тому окремі політики у Європі так відчайдушно захищають «Північний потік-2», - зазначив виконавчий директор.



«Тепер про хороше. Своїм рішенням швейцарський суд підтвердив дійсність рішення арбітражу і можливість примусового виконання цього рішення у Швейцарії, потрібно лише знайти активи для стягнення. Тому ми продовжуємо шукати активи Газпрому у цій країні», - підсумував він.



Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» заявляв, що «Газпром» затягує переговори щодо транзиту через Україну.