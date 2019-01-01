Молдавські прокурори завершили досудове розслідування у новій справі, фігурантом якої є екс-прем'єр-міністр республіки Влад Філат.

ПРо це передає УНН з посиланням на 21 канал РМ.

Повідомляється, що колишнього чиновника звинувачують у відмиванні коштів в особливо великих розмірах, а також корупційних злочинах, пов'язаних з незаконним виведенням грошей з Banca de Economii.

Як пишуть молдавські ЗМІ, Філат також підписав контракт з консалтинговою компанією у Вашингтоні на передвиборну кампанію 2014 року, за послуги якої він оплачував з незаконно виведених коштів Banca de Economii.

"Влада США підтвердила, що американська компанія надавала консультаційні послуги політичної партії в Республіці Молдова. Прокурори встановили, що згадані гроші були отримані обвинуваченим в результаті вчинення злочину, пов'язаного з добуванням вигоди зі впливу і корупцією, за що колишній прем'єр-міністр засуджений і відбуває покарання в даний час у виправній установі", - повідомляє 21 канал.

Колишній прем'єр-міністр Молдови Влад Філат був визнаний винним в отриманні вигоди зі свого становища і пасивної корупції і засуджений до дев'яти років тюремного ув'язнення.