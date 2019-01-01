Україна з метою врятувати Ханський палац у Криму вирішує питання внесення його до двох списків ЮНЕСКО

09:41 18.01.2019 0 комментариев Крым

Україна з метою врятувати Бахчисарайський палац в окупованому Криму вирішує питання внесення його у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одночасно у список об'єктів під загрозою.

На цьому наголосила заступник міністра культури Тамара Мазур під час прес-конференції 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо Бахчисараю, то прямо зараз ми повернулися із спеціального засідання Нацкомісії з питань ЮНЕСКО, де обговорювались питання, в тому числі, Бахчисарайського палацу. І на сьогодні Україна вирішує питання з приводу того, щоб ініціювати включення цього об'єкту в список об'єктів Всесвітньої спадщини з одночасним занесенням до списку об'єктів під загрозою. Тому що ми знаємо, що ті незаконні роботи, які називають реставраційними, - а по факту це будівельні роботи, - досить-таки зруйнували цей об'єкт, і на сьогодні продовжуються роботи з руйнування наших пам'яток на території тимчасово окупованого Криму", - підкреслила Мазур.

Водночас вона зазначила, що вперше в історії ЮНЕСКО досягнуто домовленості щодо механізмів прямого моніторингу на території Автономної Республіки Крим.

"Зауважу, що це буде всеохоплюючий моніторинг. Але, разом з тим, ЮНЕСКО ніколи раніше не зверталося до таких методів, він є новим. Тому зараз Україна погоджує з ЮНЕСКО всі елементи цього моніторингу, тобто що відбуватиметься, як, яким чином експерти матимуть доступ до території об'єктів. Але на сьогодні ще рано говорити, коли експерти і яким чином потраплять на територію Криму для того, аби здійснити цей моніторинг", - сказала заступник міністра.

Вона також поінформувала, що в цьому році відбудеться перший етап, коли експерти ЮНЕСКОприбудуть на наші території. "Очевидно, це буде або в Києві, або десь ближче до Криму, - для того, аби обговорити питання, які стосуватимуться моніторингу", - уточнила Мазур.

Як повідомлялося, окупаційна російська влада в Криму ініціювала реставрацію Бахчисарайського (Ханського) палацу, в ході якої сталася необгрунтована заміна черепиці на даху мечеті палацу, а також змінені зовнішні і внутрішні конструкції пам'ятника, що порушує його автентичність. За словами експертів, споруджений навколо головного корпусу палацу важкий металевий каркас з навісом може стати причиною просідання грунту. Крім того, робітники не встановили захист для надгробків і каліграфічних розписів на стінах храму, а старовинні дерев'яні зміцнення залили бетоном.

Ханський палац Бахчисараю - єдиний в світі пам'ятник кримськотатарської палацової архітектури. Незадовго до окупації Криму Росією був включений в попередній список культурних об'єктів, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО.



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