Журналістку щоденного нідерландського фінансового видання Het Financieele Dagblad Анс Боерсма у четвер, 17 січня, депортовано з Туреччини.

Про це повідомляє у Twitter телеканал TRT із посиланням на заяву голови департаменту з комунікації адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна, передає Укрінформ.

«Журналістка-фрілансер нідерландського видання Het Financieele Dagblad була депортована на основі даних, отриманих від нідерландської поліції», - пояснив Алтун.

Деталі затримання повідомило видання, де працювала журналістка.

«Турецька поліція затримала Анс Боерсма у Стамбулі в середу вранці, під час її візиту до міграційної служби для продовження дозволу на проживання. У поліцейському відділенні їй сказали, що Туреччина висилає її з країни», - повідомило видання Het Financieele Dagblad .

Причиною такого рішення вказано «питання безпеки». Саму журналістку оголошено в країні «небажаною особою».

«Раптове повернення до Нідерландів літаком. Оголошено небажаною особою в Туреччині», - прокоментувала ситуацію у Twitter Анс Боерсма.

У редакції Het Financieele Dagblad також повідомили, що 31-річна Боерсма минулого тижня отримала журналістську акредитацію для роботи на території Туреччини на 2019 рік. Вона працювала в Туреччині як кореспондент Het Financieele Dagblad, газети Trouw і журналу One World з початку 2017 року.