Арьєв: Рада Європи не піддалася на російський шантаж

09:01 18.01.2019 0 комментариев Россия

Росії не вдалося "переламати" Парламентську асамблею Ради Європи.

Про це заявив у Facebook голова делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи народний депутат Володимир Ар'єв, реагуючи на рішення Держдуми РФ не брати цього року участь у роботі ПАРЄ, пвідомляє Укрінформ

«Росія не представить свою делегацію в ПАРЄ четвертий рік поспіль. Країні, яка не поважає принципи Ради Європи, не вдалося переламати цю організацію і змусити поступитися через шантаж», - заявив Ар'єв.

Він наголосив, що українська делегація зробила все для того, щоб відстояти базові цінності, які в Асамблеї були під загрозою.

Як повідомлялося, у четвер Держдума РФ ухвалила заяву про недоцільність направлення заявки на підтвердження повноважень членів російської делегації в ПАРЄ у 2019 році.

Росія цього року також не сплачуватиме внески до бюджету Ради Європи.

Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ навесні 2014 року після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі. З 2017 року РФ не платить внески до Ради Європи.

Росія заявила, що готова повернутися до виплат внесків до бюджету Ради Європи, якщо ПАРЄприйме поправки в регламент про скасування санкційних норм.

Водночас в Україні заявляють, що санкції щодо делегації Росії в ПАРЄ повинні зберігатися до повного виконання Москвою принципів Ради Європи і відновлення територіальної цілісності України.

Нині у Раді Європи та у ПАРЄ діє проросійське лобі, яке намагається відновити повноваження російської делегації.

За статутом Ради Європи, якщо до червня цього року російська сторона не відновить виконання своїх фінансових зобов'язань, держава може бути позбавлена репрезентаційних прав в організації.



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