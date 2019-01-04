Український політв'язень Олександр Кольченко, який утримується в ВК-6 у російському Копейську, вийшов зі штрафного ізолятора, куди його поміщали на 10 діб у зв'язку з передсвятковим «посиленням режиму».

Про це повідомила Укрінформу російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Знаю, що Саша Кольченко був випущений з ШІЗО. Сподіваюся, до нього незабаром зможе підійти адвокат, і тоді у нас буде більше інформації», - сказала Щур.

Як повідомлялося, активіста Олександра Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали у Криму 10 травня 2014 року зі звинуваченням у підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.