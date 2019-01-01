МИД Эстонии: страны Балтии поддерживают "азовские санкции" против России

08:21 18.01.2019 0 комментариев Крым

Глава МИД Эстонии Свен Миксер сообщил о том, что страны Балтии и Польша рассматривают новые санкции против России за агрессию против украинских моряков в Керченском проливе.

По его словам, Эстония настаивает на своей позиции относительно того, что санкции в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины, нелегальной аннексией Крыма должны сохраняться до тех пор, пока не будет компенсирован нанесенный ущерб, пока Россия не вернется к соблюдению принципов международного права, передает ZN,UA.

"ЕС поддерживает Украину, и мы считаем, что нам следует подтвердить поддержку конкретными шагами. Одним из таких шагов могло бы стать введение дополнительного режима санкций, так называемого "азовского пакета санкций" в отношении России в ответ на происходящем в Азовском море" - цитирует слова Миксера Интерфакс-Украина.

Министр также отметил, что позиция Эстонии заключается в том, что, если возникла ситуация, для решения которой необходимо обоснованное введение дополнительных мер противодействия, то следует возможности тщательно взвесить и, в случае необходимости, предпринять.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабмин одобрил и вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новый пакет предложений о введении санкций против ряда компаний и граждан РФ. В санкционном списке правительства оказались 23 человека и группа российских и европейских компаний, обеспечивающих деятельность оккупантов в аннексированном Крыму.

26 декабря СНБО поддержал введение санкций против российских компаний и граждан, причастных к организации псевдовыборов в оккупированных районах Донбасса и атаке на корабельную группу ВМС Украины в Керченском проливе.

Санкционный список не был обнародован, но президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО сообщил о том, что в него попадут, в частности, депутаты Государственной Думы РФ от партий "Единая Россия" и ЛДПР, и предприятия, поставляющие оружие российской армии и боевикам российско-оккупационных войск в ОРДЛО.



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