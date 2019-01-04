Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко звернувся з листом до генерального секретаря ООН у зв'язку з незаконним арештом 24 українських моряків, які були захоплені Росією в Керченській протоці.

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН в Twitter з посиланням на копію звернення, пише ZN,UA.

"Вимагаємо, щоб Російська Федерація поважала права 24 українських військовослужбовців, захоплених у Чорному морі 25 листопада 2018, враховуючи їх статус військовополонених згідно з міжнародним гуманітарним правом", - йдеться в зверненні.

Раніше повідомлялося, що матері військовополонених моряків звернулися за допомогою до міжнародних організацій і посольств. Також адвокати моряків стверджують, що пораненим українцям не надається в російських в'язницях необхідна медична допомога.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви продовжив арешт 24 військовополоненим морякам до 24 і 26 квітня. Адвокати українців оскаржать продовження арешту своїм підзахисним в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).