На відкритті ЦНАП у Новоолексіївці будуть присутні Мустафа Джемілев та посол Чеської Республіки

21:01 17.01.2019 0 комментариев Крым

У п’ятницю, 18 січня, о 10.30 в смт Новоолексіївка Генічеського району відбудеться урочисте відкриття нового Центру надання адміністративних послуг.

ЦНАП виконавчого комітету Новоолексіївської селищної ради створено разом із Громадською організацією «Кримський інститут стратегічних досліджень» (м. Київ), Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, за фінансової підтримки Посольства Чеської Республіки в Україні з метою створення умов для поліпшення якості надання адміністративних послуг для громадян України, у тому числі тих, які проживають на тимчасово окупованій території України в Криму, повідомляє  Новый Визит.

Участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю Центру підтвердили Посол Чеської Республіки в Україні, Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілев, Представництво Президента України по АР Крим та інші офіційні представники.

З метою реалізації даного проекту у 2018 році з бюджету Новоолексіївської селищної ради майже 500 тис. гривень та проведено капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт внутрішніх приміщень та капітальний ремонт санвузлу пункту охорони громадського порядку, де буде розташовано ЦНАП.

Питання щодо придбання для ЦНАПу відповідного обладнання, меблів та іншого вирішено у рамках виконання Меморандуму про взаємодію і співпрацю між Новоолексіївською селищною радою, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та громадською організацією «Кримський Інститут стратегічних досліджень», згідно з яким остання надала спеціальне обладнання для роботи адміністратора, покрила витрати на закупівлю меблів для функціонування Центру. 



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