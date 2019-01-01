Опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию глубоководного водолазного комплекса (ГВК-300) для серийных судов-спасателей подводных лодок проекта 21300, шифр "Дельфин", объявят не раньше 2020 года.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два информированных отраслевых источника.

По словам одного из них, открытие ОКР возможно только одобрения профильнымм военно-научными комитетами ВМФ и Минобороны России. Соответствующие заседания запланированы на весну.



Другой собеседник издания подтвердил эту информацию и добавил, что опытно-конструкторскую работу таким образом объявят в лучшем случае в начале 2020 года.

"Более-менее понятны потенциальные исполнители ОКР: это нижегородский "Лазурит" или московский "Тетис Про". Но кого выберут военные и как это все оформят, предположить пока сложно, – отметил источник в беседе с журналистом издания. – Несмотря на актуальность темы и острую потребность флота в новых спасателях подлодок, определенные бюрократические нюансы по-прежнему сдвигают сроки вправо".

Таким образом закладка первых серийных "Дельфинов" уходит вправо. Издание рассматривало этот вопрос в статье "Суда-спасатели подлодок остались на бумаге до середины 2020-х годов", опубликованной в октябре 2018 года.



В ноябре водолазы-глубоководники головного спасателя проекта 21300 "Игорь Белоусов" успешно погрузились на 416 м. После этого ВМФ России заявил об успешном освоении ГВК-450.