ВМС Украины закончили второй этап подготовки экипажей катеров типа «Island»
|20:21 17.01.2019
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|Украина
В Военно-Морских Силах ВС Украины завершился второй этап подготовки экипажей патрульных катеров типа «Island»: личный состав подготовлен к приему и эксплуатации новых боевых единиц национального флота.
Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины, передает Флот - 2017.
За период обучения, будущие экипажи патрульных катеров проходили комплексную подготовку на новейших тренажерах Учебного центра ВМС ВС Украины. Военные получили опыт в деле управления кораблем и ведением боевых действий, как в составе тактической группы, так и одиночного корабля, а также в борьбе за живучесть корабля при различных видах боевых и аварийных повреждений.
По завершению, военные успешно сдали комплексный экзамен по профессиональной подготовке и получили соответствующие сертификаты.
Напомним, в сентябре 2018 года два американских патрульных катера класса Island были переданы американской стороной Украине. Два катера типа Island переданы на условиях безвозмездной помощи, обучение украинских военнослужащих в США и доставка катеров будет финансироваться за счет украинского госбюджета.
Справка:
Патрульные катера класса «Island» - это класс быстроходных патрульных катеров для Береговой охраны США, предназначен для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.
Тактико-технические характеристики:
Водоизмещение (в зависимости от серии А / В / С): нормальная - 136/138/137 т, полная - 165/155/153 т,
Длина - 33,53 м (110 футов),
Ширина - 6.4 м,
Осадка - 2 м
Стальной корпус и алюминиевая надстройка
Силовая установка:
Двухвальная дизельная энергетическая установка для серий А и В - 2 × Paxman Valenta 16-PR 200-M мощностью 5,280 л.с. (3,940 кВт) и для серии С - 2 × Caterpillar 3516 DITA мощностью 5,596 л.с. (4,17 МВт) + 2 дизель-генераторы Caterpillar 3304T (135 л.с.) для всех серий.
Общая мощность 6200 л.с. обеспечивает скорость до 29,5 уз (54,6 км / ч).
Экипаж составляет 16 - 18 человек в т.ч. 2-3 офицеры.
Автономность: пять суток.
Катера оснащены РЛС AN / SPS-73, моторной лодкой RHI.
Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ
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