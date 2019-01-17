"Депутат" российской Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик, который в составе российской делегации посетил Сирию, сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил, что хотел бы посетить аннексированный Крым.

Об этом сообщает Апостроф.

"Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым, а также расширить взаимодействие в туристической сфере, на что мной был предложен вариант вторым этапом, кроме грузового сообщения, наладить и пассажиропоток между Севастополем и Тартусом для обмена туристами", – сказал "депутат".

Еще один участник российской делегации, координатор группы дружбы парламентов Сирии и России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, также заявил, что Асад выразил желание посетить оккупированный Россией Крым.

В то же время независимые источники не сообщают о возможной поездке Башара Асада в Крым и Севастополь.