Сирийский друг Путина собрался посетить оккупированный Крым - СМИ
|20:01 17.01.2019
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|Крым
"Депутат" российской Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик, который в составе российской делегации посетил Сирию, сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил, что хотел бы посетить аннексированный Крым.
Об этом сообщает Апостроф.
"Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым, а также расширить взаимодействие в туристической сфере, на что мной был предложен вариант вторым этапом, кроме грузового сообщения, наладить и пассажиропоток между Севастополем и Тартусом для обмена туристами", – сказал "депутат".
Еще один участник российской делегации, координатор группы дружбы парламентов Сирии и России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, также заявил, что Асад выразил желание посетить оккупированный Россией Крым.
В то же время независимые источники не сообщают о возможной поездке Башара Асада в Крым и Севастополь.
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