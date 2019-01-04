РФ запропонувала відкласти обмін документами по справі Сенцова після закінчення судового розгляду про російсьу анексію Криму

19:41 17.01.2019 0 комментариев Крым

Міністерство юстиції РФ запропонувало Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня Олега Сенцова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що РФ запропонувала відкласти обмін документами після закінчення судового розгляду про російську анексію Криму. Відповідні документи російська влада направила в Європейський суд з прав людини 16 січня.

"У зв'язку з повідомленням Європейським судом з прав людини про зупинення провадження по скарзі "Сенцов проти Росії" до завершення розгляду по справі "Україна проти Росії (Крим)", влада Росії направили позицію про недоцільність обміну процесуальними документами щодо прийнятності та суті справи до винесення рішення з питання прийнятності зазначеної міждержавної скарги, враховуючи, що висновки ЄСПЛ в цьому рішенні можуть істотним чином вплинути на зміст правових позицій сторін за індивідуальною скаргою", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 14 січня Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова. ЄСПЛ надав строк уряду РФ до 16 січня 2019 року представити свій письмовий висновок.

Зазначимо, 21 грудня Сенцова виписали з медичної частини колонії. У РФ заявляють, що стан Сенцова оцінюється як задовільний.

До цього адвокат політв'язня Дмитро Дінз повідомляв, що в українського режисера, політв'язня Олега Сенцова у результаті голодування виявлена "органічна поразка" серця, печінки і нирок. За його словами, здоров'я залишає бажати кращого.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".



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РФ запропонувала відкласти обмін документами по справі Сенцова після закінчення судового розгляду про російсьу анексію Криму
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