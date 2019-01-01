Голова Військового комітету НАТО на засіданні у середу, 16 січня, назвав Росію та міжнародний тероризм головними викликами, з якими Альянс має справу.

Відповідну заяву під час підсумкової прес-конференції зробив головний маршал повітряних сил Стюарт Піч, повідомляє Укрінформ.

«Начальники штабів (НАТО) погодилися, що Росія і міжнародний тероризм є двома головними викликами. Дискусія була зосереджена на тому, як продовжувати моніторинг поточного російського курсу, а також констатували важливість збереження відкритими каналів комунікації між військовими НАТО і Росії», - сказав голова Військового комітету НАТО.

Він наголосив на тому, що сьогоднішнє безпекове середовище є непередбачуваним, що означає, що зараз, більш ніж будь-коли раніше, союзники мають бути готовими протистояти будь-якій загрозі або виклику з боку держав або від недержавних акторів.