Заканчивается оборудование новой переправы из Орловки (Одесская область, Украина) в Исакчу (Румыния) через Дунай.

Как передает PortNews со ссылкой на Odessa1, паромное сообщение планируют открыть весной 2019 года.

Переправа паромом одного легкового автомобиля будет стоить 10 евро, стоимость пассажирского билета – 1 евро.

Открытие переправы переносилось уже неоднократно - запуск анонсировали на май 2018 года, на 2015 год, а изначально — на 2014 год, потом с осени 2018 года на начало 2019 года.



На переправе будут работать четыре парома с осадкой 1,5 м. Расстояние между украинским и румынским берегами на переправе составит не более 900 м.