Паромное сообщение между Одесской областью Украины и Румынией планируют открыть весной 2019 года
|19:01 17.01.2019
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|Украина
Заканчивается оборудование новой переправы из Орловки (Одесская область, Украина) в Исакчу (Румыния) через Дунай.
Как передает PortNews со ссылкой на Odessa1, паромное сообщение планируют открыть весной 2019 года.
Переправа паромом одного легкового автомобиля будет стоить 10 евро, стоимость пассажирского билета – 1 евро.
Открытие переправы переносилось уже неоднократно - запуск анонсировали на май 2018 года, на 2015 год, а изначально — на 2014 год, потом с осени 2018 года на начало 2019 года.
На переправе будут работать четыре парома с осадкой 1,5 м. Расстояние между украинским и румынским берегами на переправе составит не более 900 м.
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