Євросоюз знову закликає Росію негайно звільнити усіх полонених українських моряків

18:41 17.01.2019 0 комментариев Крым

Європейський Союз знову закликає владу Росії негайно звільнити усіх захоплених в полон 24 українських моряків.

Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич, повідомляє  УНІАН

У заяві відзначається, що Лефортовський районний суд Москви продовжив до кінця квітня арешт усіх 24 українських моряків.

"Представництву Європейського Союзу у Москві разом 15 дипломатичними місіями (країн) ЄС відмовили у праві спостереження за судовим процесом у Лефортовському районному суді Москви", - йдеться у заяві.

У ЄС наголосили, що українських моряків утримують з 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українських судна та їхні екіпажі, відкривши по них вогонь і поранивши кількох осіб в районі Керченської протоки.

"Як ми неодноразово заявляли, ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права. Крім того, застосування сили Росією є неприйнятним" , - наголошується у заяві.

"Ми очікуємо, що Росія негайно і безумовно звільнить 24 захоплених українських моряків, поважатиме їхнє право на юридичне представництво і безперешкодний доступ до консульських органів та забезпечить, аби поранені моряки отримали належну медичну допомогу", - заявили в ЄС.


 



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