Євросоюз знову закликає Росію негайно звільнити усіх полонених українських моряків
|18:41 17.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Європейський Союз знову закликає владу Росії негайно звільнити усіх захоплених в полон 24 українських моряків.
Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич, повідомляє УНІАН.
У заяві відзначається, що Лефортовський районний суд Москви продовжив до кінця квітня арешт усіх 24 українських моряків.
"Представництву Європейського Союзу у Москві разом 15 дипломатичними місіями (країн) ЄС відмовили у праві спостереження за судовим процесом у Лефортовському районному суді Москви", - йдеться у заяві.
У ЄС наголосили, що українських моряків утримують з 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українських судна та їхні екіпажі, відкривши по них вогонь і поранивши кількох осіб в районі Керченської протоки.
"Як ми неодноразово заявляли, ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права. Крім того, застосування сили Росією є неприйнятним" , - наголошується у заяві.
"Ми очікуємо, що Росія негайно і безумовно звільнить 24 захоплених українських моряків, поважатиме їхнє право на юридичне представництво і безперешкодний доступ до консульських органів та забезпечить, аби поранені моряки отримали належну медичну допомогу", - заявили в ЄС.
Ещё на эту тему:
Инженерный полк ЧФ России в оккупированном Крыму провел учения
Новый десантно-штурмовой полк в оккупированном Крыму подготовят к высадке в любом регионе мира
В оккупированном Крыму с помощью высшего пилотажа будут заманивать на службу по контракту
Місія ЄС оцінить наслідки ескалації на Азові
Армейский корпус ЧФ оккупантов проводит учения на полигонах Крыма
Военнослужащие РФ в Черном море отработали ракетные удары по кораблям условного противника
Глави МЗС країн Балтії і Польщі розкритикували РФ за продовження арешту українських моряків