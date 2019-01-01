В попытке улучшить экономический рост в странах Восточного партнерства Европейская комиссия и Всемирный банк разработали план действий для инвестиций в транс-европейскую транспортную сеть (TEN-T) посредством приоритетных проектов в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине .

По данным Европейской комиссии (ЕК), реализация этих проектов к 2030 году, будет стоить около 13 млрд евро и предполагает строительство 4.800 километров дорог и железных дорог, шести портов и 11 логистических центров, а также аэропортов и пунктов пересечения границ, пишет Point.md.

Проекты, включенные в план инвестиций, были определены со странами Восточного партнерства и при участии международных финансовых институтов. Приоритетные инвестиции включают в себя как краткосрочные проекты, которые будут завершены к 2020 году, так и долгосрочные проекты, направленные на улучшение транспортных связей в рамках TEN-T до 2030 года.

Самые крупные инвестиции запланированы для Украины (около 4,45 млрд евро) и Грузии (3,4 млрд евро).

В Молдове будет реализовано 17 проектов на общую сумму 917 млн евро, из которых большинство (12) будут связаны со строительством дорог. На эти цели предусмотрено около 787 миллионов евро.

Более того в Кишиневе, Бельцах и Джурджулештах будут созданы три логистических центра, что потребует инвестиций в размере 106 миллионов евро.

Согласно документу, к 2020 году должны быть реализованы семь проектов на сумму 401 млн евро.

Однако ключевым элементом плана инвестиций было проведение реалистичной оценки затрат необходимых для реализации этого плана. Это подразумевало оценку фискального пространства каждой страны, ее способности использовать средства и выделять средства из национального бюджета.

Документ показывает, что Республика Молдова имеет самые высокие ограничения среди шести государств, как в отношении возможностей реализации, так и бюджетного финансирования таких проектов.